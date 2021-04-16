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    Ушел из жизни известный казахстанский поэт Есенгали Раушанов

    16 Апреля 2021, 10:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Скончался известный казахстанский поэт Есенгали Раушанов. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил первый заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Акберген Елгезек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые друзья! Мы лишились известного казахского поэта, лауреата Государственной премии Республики Казахстан Есенгали Раушанова», - написал он.

    Есенгали Раушанов родился 5 октября 1957 года в Каракалпакской АССР. Окончил факультет журналистики КазГУ. Его первые поэтические публикации обратили на себя внимание еще в студенческую пору. В 80-е годы к поэту приходит широкое признание - он становится лауреатом премии Союза Молодежи Казахстана.

    Работал в литературном альманахе «Жалын», главным редактором журнала «Арай» («Заря»), возглавлял издательство «Жазушы».

    Автор:

    Серик Сабеков

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