Ушел из жизни известный казахстанский поэт Есенгали Раушанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Скончался известный казахстанский поэт Есенгали Раушанов. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил первый заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Акберген Елгезек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья! Мы лишились известного казахского поэта, лауреата Государственной премии Республики Казахстан Есенгали Раушанова», - написал он.

Есенгали Раушанов родился 5 октября 1957 года в Каракалпакской АССР. Окончил факультет журналистики КазГУ. Его первые поэтические публикации обратили на себя внимание еще в студенческую пору. В 80-е годы к поэту приходит широкое признание - он становится лауреатом премии Союза Молодежи Казахстана.

Работал в литературном альманахе «Жалын», главным редактором журнала «Арай» («Заря»), возглавлял издательство «Жазушы».