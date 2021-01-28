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    Ушел из жизни экс-руководитель Казкосмоса Алмас Косунов

    28 Января 2021, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 января 2021 года на 72 году жизни скоропостижно скончался Алмас Олжабаевич Косунов - видный ученый, государственный деятель, один из бывших руководителей Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, внесших значительный вклад в развитие космической деятельности Казахстана. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    А. Косунов родился в 1949 году в Алматы. Окончил в 1973 Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, в 1977 году -аспирантуру. Трудовую деятельность начал в научно-производственном объединении «Союз» (научно-исследовательский химико-технологический институт), город Дзержинский Московской области.

    В период 1992-2001 годов работал заведующим сектором, заместителем заведующего отделом научно-технического прогресса Аппарата Президента и Кабинета министров Республики Казахстан, советником первого заместителя Премьер-Министра РК, заместителем министра науки РК, директором Департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства энергетики, индустрии и торговли, науки и высшего образования РК.

    В 2001 году был назначен председателем Аэрокосмического комитета Министерства энергетики и минеральных ресурсов, транспорта и коммуникации, образования и науки РК. В 2006-2007 годы был вице-президентом - членом правления АО «Национальная компания «Казкосмос» (сейчас АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»).

    В 2007-2008 годы - председатель правления, президент АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».

    В период 2007-2009 годов - вице-министр индустрии и торговли РК.

    С 2009 года – руководитель аппарата администрации АО «НАК «Казатомпром», с 2011 по 2015 годы был членом правления «Казатомпрома».

    Был председателем Наблюдательного совета ТОО «ИВТ», ТОО «Корган-Казатомпром». ТОО «Байкен-U»; членом Наблюдательного совета ТОО «ДП «Орталык», ТОО «СП «КТ Редкометальная компания».

    В последние годы работал в ТОО «Институт высоких технологий», учрежденном АО «НАК «Казатомпром».

    Руководство, сотрудники Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, специалисты космической отрасли Казахстана, друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования близким и родным Алмаса Олжабаевича Косунова в связи с его безвременной кончиной.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Общество
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