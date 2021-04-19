Ушел из жизни доктор военных наук Ким Серикбаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 88 году жизни не стало доктора военных наук, Заслуженного деятеля РК и профессора Кима Серикбаева, передает корреспондент МИА Казинформ.

Информацию о смерти подтвердили в Общественном фонде «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны».

«Да, его сегодня не стало. Он скончался от коронавирусной инфекции. 5 дней пролежал в больнице», - рассказали в фонде.

Ким Серикбаев является одним из разработчиков военной доктрины Казахстана, автор 180 книг и научных работ. После окончания Уфимского военного училища служил на Дальнем Востоке, позже окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве. Учёный являлся ведущим «бауыржановедом», награжден орденом «За службу Родине» III степени и 20 медалями.

Заслуженный деятель Казахстана также возглавлял Совет ветеранов Медеуского района Алматы.



