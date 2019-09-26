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    Ушел из жизни бывший Президент Франции Жак Ширак

    26 Сентября 2019, 16:48

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром в возрасте 86 лет скончался экс-Президент Франции Жак Ширак, передает агентство AFP со ссылкой на его семью. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

    «Жак Ширак скончался сегодня утром в окружении своих близких», – сообщил агентству его зять Фредерик Сала-Бару.

    Правоцентрист Жак Ширак руководил страной с 1995 по 2007 год. Он дважды избирался на пост Президента в 1995 и 2002 годах.

    В 1974-1976, 1986-1988 годах возглавлял Правительство страны, а с 1977 по 1995 годы был мэром родного Парижа.

    В последние годы Жака Ширака редко видели на публике в связи с продолжительной болезнью.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Франция
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