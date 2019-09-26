Ушел из жизни бывший Президент Франции Жак Ширак

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром в возрасте 86 лет скончался экс-Президент Франции Жак Ширак, передает агентство AFP со ссылкой на его семью. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

«Жак Ширак скончался сегодня утром в окружении своих близких», – сообщил агентству его зять Фредерик Сала-Бару.

Правоцентрист Жак Ширак руководил страной с 1995 по 2007 год. Он дважды избирался на пост Президента в 1995 и 2002 годах.

В 1974-1976, 1986-1988 годах возглавлял Правительство страны, а с 1977 по 1995 годы был мэром родного Парижа.

В последние годы Жака Ширака редко видели на публике в связи с продолжительной болезнью.