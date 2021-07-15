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    Ушел из жизни бывший главный муфтий Казахстана

    15 Июля 2021, 09:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ - Ушел из жизни бывший главный муфтий Казахстана Абсаттар хаджи Дербисали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом на своей странице в Facebook написал философ-религиовед, директор Научно-исследовательского института тюркологии Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссауи Досай Кенжетай.

    Информацию подтвердили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

    Абсаттар хаджи Дербисали родился в 1947 году в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области. 24 июня 2000 года стал высшим должностным лицом мусульманского духовенства республики. Являлся председателем Совета муфтиев Центральной Азии, возглавлял Духовное Управление Мусульман Казахстана. Академик Академии наук высшей школы Казахстана, доктор филологических наук, профессор, ученый-востоковед, дипломат. Имел дипломатический ранг советника первого класса. Автор более 400 теоретических трудов и практических разработок по арабскому языку и литературе, древним периодам казахской литературы и культуры, духовным связям Казахстана с мусульманскими странами зарубежного Востока, а также по истории ислама, Корану и изречениям пророка Мухаммеда.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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