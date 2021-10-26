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    Ушел из жизни академик Серик Кирабаев

    26 Октября 2021, 09:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В возрасте 95 лет ушел из жизни выдающийся ученый-литературовед, критик, академик Серик Кирабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом у себя на странице в социальной сети написал поэт Серикзат Дуйсенгазы.

    Доктор филологических наук, академик Серик Кирабаев скончался в возрасте 95 лет.

    Серик Смаилович Кирабаев родился 23 марта 1927 года в селе Атасу Жанааркинского района Карагандинской области.

    После окончания Казахского педагогического института им. Абая в 1951 году он учился в аспирантуре, работал старшим редактором Казахского государственного издательства художественной литературы, заведующим отделом журнала «Әдебиет және искусство».

    В 1952-1955 годах редактор журнала «Пионер», в 1955-1958 годах был заведующим, членом редакционной коллегии газеты «Социалистический Казахстан» (ныне «Егемен Қазақстан»).

    С 1958 года в Казахском педагогическом институте имени Абая в течение 30 лет работал доцентом, профессором, деканом филологического факультета, заведующим кафедрой казахской литературы, заместителем ректора института, курирующим учебную деятельность.

    В 1988-1995 годах был директором, затем заведующим отделом Института литературы и искусства имени М.О.Ауэзова АН Казахской ССР.

    Доктор филологических наук (1964), профессор (1966), член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1968), академик НАН РК (1994), Заслуженный деятель науки Республики Казахстан и Кыргызстана (1977,1995), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1996).

    Его статьи и рецензии на актуальные проблемы казахской литературы стали публиковаться с 1948 года. В настоящее время опубликовано более 800 литературно-критических научных статей и работ.

    Награжден грамотой Верховного Совета Казахской ССР «Құрмет», орденом Трудового Красного Знамени СССР, Орденом Дружбы народов СССР.

    В 1994 году присвоено звание академика Национальной академии наук Республики Казахстан, в 1995 году-звание «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики».

    В 1996 году стал обладателем Государственной премии Казахстана.

    В 2005 году удостоен почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

    30 марта 2007 года на личном приеме Первого Президента РК- Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был награжден высшим орденом страны «Отан» за выдающиеся заслуги в казахской науке.

    В 2012 году награжден орденом «Барыс» II степени.

    Автор:

    Гульзат Сахова

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