Ушел из жизни академик Алшынбай Рахишев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В возрасте 90 лет скончался автор первого латино-русско-казахского словаря анатомических терминов доктор медицинских наук, академик Национальной академии наук Казахстана Алшынбай Рахишев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазНМУ имени С. Асфендиярова.

Алшынбай Рахишев внес значительный вклад в развитие казахстанской медицины. На протяжении 25 лет под его руководством на кафедре анатомии проводилась экспериментальная разработка вопросов по изучению влияния излучения низкоэнергетических газовых лазеров на нервную и сосудистую системы.

Он был одним из героев медицины, гордостью Казахстана. Его называли «генератором нового интеллекта», он воспитал целую плеяду талантливых ученых, внес весомый вклад в развитие науки, подготовку кадров и формирование казахстанской системы медицинских вузов. Академик выступал на крупнейших научных форумах, в 1980 году в Париже был избран Почетным президентом Всемирной ассоциации по применению лазеров в медицине.

Алшынбая Рахишева на самых высоких уровнях особенно уважали за его многолетний труд, посвященный реализации благородной идеи – обогащения и развития в своей отрасли казахского языка, формирования казахской медицинской терминологии. Еще в студенческие времена он создал первый латино-русско-казахский словарь анатомических терминов. Об этом еще в 1966 году писали на передовицах газеты «Правда» и «Казахстанская правда» как о первом подобном опыте в Казахстане и Центральной Азии.

В дальнейшем Рахишев издал четырехтомный «Атлас анатомии человека» на трех языках, учебник на государственном языке, участвовал в реализации программы «Научные основы разработки и внедрения казахской медицинской терминологии в учебном процессе». Он работал в терминологической комиссии при Министерстве здравоохранения и в главной редакции Казахской национальной энциклопедии, сделал большой вклад в развитие человеческого капитала Казахстана, формирование интеллекта нации.

Алшынбай Рахишевич Рахишев родился в 1931 году в селе Тегисшилдик Каркаралинского района Карагандинской области. В 1950 году он переезжает в Караганду, поступив в Карагандинской медицинский институт, после окончания которого продолжил обучение в аспирантуре на кафедре нормальной анатомии человека. В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1963 году А.Р. Рахишев получает звание доцента кафедры нормальной анатомии. В 1964 году назначается проректором по учебной и научной работе в новом тогда медицинском институте в городе Целинограде. В 1966 году его переводят в Ленинград для работы над докторской диссертацией, где он работал в качестве старшего научного сотрудника в лаборатории нейроморфологии Института физиологии имени И.П. Павлова.

В 1968 году А. Рахишев приглашается на должность профессора кафедры нормальной анатомии Алматинского государственного медицинского университета. С 1969 по 1977 год Алшынбай Рахишевич работал проректором по учебной работе Алматинского государственного медицинского института. Возглавляя учебный процесс в институте, он уделял большое внимание всестороннему совершенствованию учебно-методической работы. Рахишев был избран почетным президентом Всемирной ассоциации по применению лазеров в медицине, став первым в этой области медицинской науки. В 1994 году Национальное патентное ведомство выдало ему авторское свидетельство на изобретение по применению лазеров в лечебных целях. Им впервые написан учебник по анатомии человека в двух томах на государственном языке для высшей медицинской школы РК.

С 1978 года А.Р. Рахишев был заведующим, а с 2003 года – почетным заведующим кафедрой нормальной анатомии Казахского национального медицинского института, а также почётным профессором Карагандинской медицинской академии и Медицинского университета «Астана».



