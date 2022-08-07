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    • Ушедшую из дома 5-летнюю девочку ищут в Костанайской области

    7 Августа 2022 14:42

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Девочка оставалась под присмотром старших сестер. Сегодня рано утром ее не обнаружили дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ДОС» , девочка, 2017 года рождения, ушла из дома около 5 часов утра сегодня. Проживает по адресу: поселок Джамбула, улица Коли Мяготина,4. Из особых примет - девочка не разговаривает.

    К поиску подключились полицейские.

    «Ребенок был под присмотром своих старших сестер - 18 и 13 лет. Проснувшись утром, они не обнаружили дома младшей сестры, - сообщили в полиции. — Об этом сообщила в полицию мама девочки».

    В департаменте полиции также добавили, что сразу был начат комплекс поисковых мероприятий.

    «Личный состав костанайского отдела полиции поднят по тревоге. К поискам подключены волонтеры. Принимаются все необходимые меры для установления места нахождения ребенка»,- добавили в ведомстве.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #МВД РК #Волонтёрство
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