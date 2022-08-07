Ушедшую из дома 5-летнюю девочку ищут в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Девочка оставалась под присмотром старших сестер. Сегодня рано утром ее не обнаружили дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ДОС» , девочка, 2017 года рождения, ушла из дома около 5 часов утра сегодня. Проживает по адресу: поселок Джамбула, улица Коли Мяготина,4. Из особых примет - девочка не разговаривает.

К поиску подключились полицейские.

«Ребенок был под присмотром своих старших сестер - 18 и 13 лет. Проснувшись утром, они не обнаружили дома младшей сестры, - сообщили в полиции. — Об этом сообщила в полицию мама девочки».

В департаменте полиции также добавили, что сразу был начат комплекс поисковых мероприятий.

«Личный состав костанайского отдела полиции поднят по тревоге. К поискам подключены волонтеры. Принимаются все необходимые меры для установления места нахождения ребенка»,- добавили в ведомстве.



