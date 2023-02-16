Ушедшую из больницы 13-летнюю акмолинку нашли в 200 км от Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 13-летняя девочка, ушедшая из многопрофильной областной детской больницы в Кокшетау, была найдена в 200 км от областного центра – в городе Акколе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, заявление о пропаже жительницы села Сандыктау 13-летней Элеоноры Аяшевой поступило в полицию от медиков многопрофильной областной больницы, где находился ребенок.

«По словам медсестры, около 18.50 часов несовершеннолетняя пациентка самовольно покинула стены больницы, и с тех пор ее местонахождение неизвестно», - поделились в ведомстве.

Как выяснилось, в декабре 2022 года родители девочки были лишены родительских прав, и она находилась в КГУ «Областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации села Сандыктау».

Полицейские и волонтеры приступили к поиску. Был отработан круг лиц, родных и знакомых девочки, а также проверены места, куда она могла пойти.

Элеонору полицейские нашли 15 февраля в городе Акколь при патрулировании улиц города.

«Участковые инспекторы Максад Джаппаров и Айдос Джанабаев, проезжая на служебной автомашине, заметили девушку, которая при виде полицейского авто быстро забежала в ближайший магазин. Такое поведение подростка показалось стражам порядка подозрительным, и они решили остановиться. Увидев девочку, они узнали в ней разыскиваемую по ориентировке Аяшеву», - пояснили в ведомстве.

Как рассказала сама Элеонора, в Акколь она приехала посредством такси, переночевала у знакомой.

Девочку поместили в центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Акколя.

Фото пресс-службы департамента полиции Акмолинской области



