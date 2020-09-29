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    Ущерб в 776 млн тенге нанесла ОПГ в Кызылординской области

    29 Сентября 2020, 11:25

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Задержана преступная группировка, нанесшая ущерб бюджету на сумму 776 млн. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

    Департаментом экономических расследований по Кызылординской области Комитета по финансовому мониторингу в рамках оперативно- розыскных мероприятий «СТОП ОБНАЛ» пресечена деятельность организованной преступной группы, которая длительное время занималась выпиской счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

    Предварительная сумма ущерба причиненного государству составила 776 млн. тенге.

    ДЭР по Кызылординской области начато досудебное расследование по ст. 262 ч. 1,2 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) в отношении организатора и руководителя группы, а также ее участников.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Минфин РК
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