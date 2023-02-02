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    Ущерб в 150 млрд тенге нанесен в результате действий интернет-мошенников в столице

    2 Февраля 2023, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году в столице в результате действий интернет-мошенников был нанесен ущерб в миллиарды тенге. Об этом сообщил заместитель руководителя управления криминальной полиции департамента полиции города Астаны Кайрат Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам прошлого года ущерб от интернет-мошенничества составил 150 млрд тенге. Из них возвращено только 150 млн тенге. С начала года зарегистрировано 443 факта интернет-мошенничества, в результате чего нанесен ущерб в 250 млн тенге», - сказал Кайрат Мадиев на пресс-конференции в ведомстве.

    Также представитель департамента полиции рассказал о встречающихся мошеннических схемах.

    «Они часто представляют себя банковскими работниками. Далее входят в доверие клиента и пытается получить личные данные», - уточнил Кайрат Мадиев.

    По его словам, бывают случаи, когда мошенники представляются сотрудниками полиции, зарегистрировано несколько таких фактов.

    Ранее представитель ДП заявил, что в столице растет число фактов интернет-мошенничества.

    С начала года зарегистрировано 443 факта интернет-мошенничества. В 2021 году было зарегистрировано 188 фактов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Интернет МВД РК Мошенничество
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