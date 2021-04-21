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    Ущерб в 1,7 млрд тенге: факты выписки фиктивных счетов-фактур выявили в Акмолинской области

    21 Апреля 2021, 10:48

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Факты выписки фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров и выполнения работ выявлены в Акмолинской области. Общий ущерб, причиненный государству, составил более 1,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру региона.

    Как было установлено, жители города Нур-Султана и Акмолинской области для того, чтобы уклониться от уплаты налогов в бюджет в особо крупных размерах, выписывали отдельным субъектам бизнеса фиктивные счета-фактуры.

    «По данному факту областной прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса РК, расследование которого поручено департаменту экономических расследований по Акмолинской области. В рамках следствия установлено, что противоправными действиями указанных лиц государству причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,7 млрд тенге», - отметили в ведомстве.

    Как добавили в прокуратуре, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Сотрудники ведомства также призвали акмолинцев, столкнувшихся с правонарушениями в финансовой сфере, или тех, кому стали известны аналогичные факты, обращаться по телефонам доверия в прокуратуру Акмолинской области - 8 (7162) 25-48-94 и департамент экономических расследований по Акмолинской области - 8 (7162) 25-62-84.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Астана Акмолинская область Борьба с преступностью Генпрокуратура
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