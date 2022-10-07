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    18:10, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Ущерб свыше 931 млн тенге - организаторов финпирамиды осудили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении девяти подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денежного имущества и прав на него в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Судом установлено, что в период с апреля 2019 по ноябрь 2020 года ранее дважды судимая за мошенничество Я. создала и руководила финансовой пирамидой. Далее она привлекла в компанию еще семерых граждан, с которыми совместно зарегистрировала ТОО «I» и TOO «G». Вышеуказанные ТОО служили для обогащения денежными средствами ранее обратившихся вкладчиков, за счет денежных взносов новых вкладчиков», - сообщили пресс-службе районного суда.

    Созданная подсудимой схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории Республики. При этом, она создала структурные отделения в городах Астана, Тараз, Актау, Караганда, Семей, которые также привлекали потерпевших и были подотчетны ей напрямую.

    «Желая получить легкую выгоду, она совместно с другими участниками проводила рекламные компании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Данные ТОО, не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке. Этими действиями 209 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере, в сумме 931 млн 672 тыс. тенге», - пояснили в суде.

    При рассмотрении уголовного дела судом установлены смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаянии подсудимой, а также отягчающие обстоятельства в виде опасного рецидива преступлений.

    «Приговором суда восемь лиц признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и их структурными подразделениями, а также в пособничестве деятельности финансовой пирамиды. Подсудимой Я. было назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет. Остальным подсудимым назначено от 5 до 6 лет лишения свободы. В отношении одной из осужденных судом применена статья 63 УК РК, и наказание назначено условно, в связи с отсутствием ущерба от ее деятельности. Приговор не вступил в законную силу», - проинформировали в суде.

    Теги:
    Суды Общество Финансовая пирамида Алматы Мошенничество для mail.ru Правоохранительные органы
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