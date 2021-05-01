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    Ущерб от браконьеров на 820 млн тенге предотвратили пограничники

    1 Мая 2021, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба КНБ РК предотвратила экономический ущерб от браконьеров на сумму свыше 820 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ».

    «С 1 апреля 2021 года департаментами Пограничной службы КНБ по Мангистауской и Атырауской областям проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию благоприятного режима плавания, пресечению браконьерской деятельности и охране водных биологических ресурсов в акватории Каспийского моря. Пограничниками задержано 56 нарушителей режима Государственной границы, 85 нарушителей режима территориальных и внутренних вод, 43 единицы плавательных средств различного водоизмещения, поднято и изъято более 220 тыс. метров (220 километров!) сетей. Из браконьерских сетей выпущено более 420 рыб осетровых пород, более 11 040 рыб частиковых пород и 21 тюлень», - сообщила пресс-служба КНБ РК в Instagram .

    По информации ведомства, предотвращён экономический ущерб на сумму свыше 820 миллионов тенге, на правонарушителей наложено адмштрафов на сумму более 3,5 млн. тенге. Мероприятия продолжаются.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Атырауская область Борьба с преступностью Пограничники Мангистауская область КНБ
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