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    Ущерб на три млрд тенге нанесли государству две преступные группы в Шымкенте

    25 Ноября 2021, 12:08

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на 3 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    «Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент завершены досудебные расследования в отношении двух преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур. Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения. Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы. Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены. В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд. тенге», - рассказали в пресс-службе ведомства.

    В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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