Ущерб на сумму более 343 млн тенге возместили потерпевшим в ходе январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев сообщил на брифинге в СЦК, что потерпевшими по январским событиям признаны 1 731 гражданин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечено возмещение ущерба на сумму более 343 млн. тенге. На сегодня производством окончено 969 дел, из которых в отношении 594 обвиняемых дела направлены в суд», - сказал Мухтар Кожаев.

Согласно озвученным данным, осуждено 500 лиц, 398 из которых приговорили к ограничению свободы. 92, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, приговорили к лишению свободы.

«Сейчас в производстве следователей полиции находятся 289 дел. Из них по 20 имеются 27 подозреваемых лиц, из них 6 содержатся под стражей. В ближайшее время по ним также планируется принятие окончательных решений», - добавил Мухтар Кожаев.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, по которым осуждено 717 лиц.



