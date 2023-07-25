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    Ущерб на 37 млн тенге: задержан подозреваемый в нарушениях при строительстве дороги в области Жетысу

    25 Июля 2023, 11:04

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спецпрокурорами прокуратуры области Жетысу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан и водворен в изолятор временного содержания бывший заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    Он подозревается в злоупотреблении своим служебным положением при проведении ремонтных работ на подъездной автодороги к селу Малайсары Кербулакского района.

    Государству причинен значительный материальный ущерб на сумму более 37 млн тенге.

    По факту по ст. по ст.361 ч.4 п.3 Уголовного кодекса РК «Злоупотребление должностными полномочиями», проводится досудебное расследование.

    В соотвествии со ст.201 УПК Республики Казахстан остальные данные досудебного расследования разглашению неподлежат.

    Расследование продолжается.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Генпрокуратура Строительство Дороги Жетысуская область
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