Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении организованной группы из числа работников Специализированного отдела НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Астане и гражданских лиц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уголовное дело расследовалось по фактам неправомерного ввода и уничтожения сведений о транспортных средствах в информационных системах «СЦ «Web-Модуль» и «ИИС ЦОН», подделки письменных форм сделок. Установлено, что преступная группа в период с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. В связи с чем был причинен ущерб государству в особом крупном размере в сумме 1,4 млрд тенге. Всего в совершении преступлений подозреваются 30 человек. В их числе руководитель СпецЦОНа №2 по г. Астана, 4 сотрудника полиции и посредники, которые предлагали свои услуги по незаконному оформлению транспортных средств. В настоящее время идет ознакомление с материалами уголовного дела», - сообщили в пресс-службе Антикора.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Антикоррупционная служба призывает граждан не прибегать к услугам посредников при регистрации автомобилей.



