Ущемление прав потребителей выявили в деятельности филиала АО «КазТрансГазАймак»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Жетысуской области при рассмотрении представления прокуратуры Алматинской области в деятельности Жетысуского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» (далее филиал) выявил признаки нарушений в области защиты конкуренции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства по защите и развитию конкуренции.

«Филиал при заключении договоров розничной реализации товарного газа возложил на коммунально-бытовых потребителей обязанности относительно среднесуточной нормы поставки (потребления) газа, предусмотренной только для промышленных потребителей.

Кроме того, филиал возложил на потребителя обязательства, противоречащие законодательству, обязанность по ежедневной передаче объема потребления газа коммунально-бытовому потребителю», - сообщили в ведомстве.

В Жетысуской области филиал занимает доминирующее положение на рынке услуг розничной реализации товарного газа. Тем самым филиал, злоупотребляя своим доминирующим положением на рынке услуг розничной реализации товарного газа, ущемляет законные права потребителей.

Департамент в соответствии со статьей 199 Кодекса в адрес филиала вынес уведомление о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.



