USAID продолжит укреплять партнерство со странами Центральной Азии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Заместитель администратора USAID Изобель Коулман подчеркнула стремление американской стороны к укреплению партнерства с народами Центральной Азии входе своей поездки по странам региона, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Изобель Коулман 12 февраля текущего года прибыла в Астану, где посетила Музейно-мемориальный комплекс «Алжир» и отдала дань памяти жертвам массовых репрессий. Дипломат подчеркнула поддержку США стойкости, самобытности и суверенитета Казахстана. Также были проведены встречи с представителями власти Республики Казахстан.

Фото: gov.kz

В Алматы, где находится Региональная миссия USAID в Центральной Азии, американский чиновник 14 февраля провела встречи с предпринимателями, группами гражданского общества и молодежными лидерами по вопросам расширения экономических возможностей, защиты прав человека и основных свобод.

Госпожа Коулман объявила о 15 грантах для журналистов и независимых производителей контента в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане в рамках Центральноазиатской медиа-программы USAID, направленной на повышение медиаграмотности и развития гражданского общества.

15 февраля текущего года заместитель администратора USAID в Бишкеке встретилась с представителями СМИ, группами гражданского общества и лидерами женских сообществ, чтобы услышать о проблемах, с которыми они сталкиваются при участии в жизни общества и поддержании демократических институтов. Также были проведены встречи с правительственными чиновниками. Стороны обсудили пути усиления мер реагирования Кыргызской Республики на инфекционные заболевания, укрепление торговли за счет диверсификации экономики, повышение доходов предприятий и повышение устойчивости страны к изменению климата.

Изобель Коулман объявила о выделении 4 млн долларов помощи, при условии наличия средств, для укрепления потенциала Кыргызстана по выявлению, профилактике и лечению возникающих угроз инфекционных заболеваний, а также 2 млн долларов на поддержку женщин-предпринимателей.

Руководитель USAID осмотрела рыбоперерабатывающее предприятие и принадлежащую женщинам швейную фабрику, которые расширили производство при содействии USAID, а также одну из 1 600 государственных начальных школ, поддерживаемых USAID.

17 февраля Коулман прибыла в Душанбе. С властями Таджикистана были обсуждены взаимные приоритеты, включая охрану окружающей среды, продовольственную безопасность, здравоохранение, инклюзивный экономический рост и образование. Она подчеркнула приверженность USAID поддержке производительности сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности в Таджикистане, в том числе посредством двух новых грантов на общую сумму 13 млн долларов. Затем она провела встречи с предпринимателями и посетила школу Hisor, поддерживаемую USAID, чтобы передать специализированные учебные материалы, более 2 тысяч новых книг, напечатанных крупным шрифтом для помощи слепым, слабовидящим или частично зрячим детям.

Во время своих поездок заместитель администратора USAID Коулман подчеркивала приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости каждого из центральноазиатских государств.

Также была подчеркнута деятельность USAID по поддержке общих целей Соединенных Штатов и Центральной Азии по основным направлениям дипломатического взаимодействия «C5+1» – экономика, энергетика и окружающая среда, а также безопасность.



