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    US Open: Шведова и Воскобоева вышли во второй круг в парном разряде

    4 Сентября 2021, 13:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки успешно пробились во второй круг в парном разряде Открытого чемпионата США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Ярослава Шведова вместе с французом Фабрисом Мартеном вышла во второй круг Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде

    В первом круге казахстанско-французский дуэт на чемпионском тай-брейке выиграл у седьмых сеяных на турнире Чань Хао-Чин из Китайского Тайбэя и новозеландца Майкла Винуса – 6:4, 3:6, 10:7.

    Во 1/8 финала Шведовой и Мартену будут противостоять американцы Сачия Викери и Натан Паша.

    Ещё одна казахстанка Галина Воскобоева вместе с сербом Николой Качичем также пробилась во второй круг.

    В стартовой игре казахстанско-сербский дуэт обыграл хорватку Дарью Юрак и нидерландца Матве Мидделкопа – 6:2, 3:6, 10:8.

    Во втором раунде Воскобоева и Качич сыграют с обладателями третьего номера посева чилийкой Алексой Гуарачи и британцем Нилом Скупски.

    Воспитанница школы тенниса Усть-Каменогорска Татьяна Николенко не смогла пробиться в финал квалификации юниорского US Open. В стартовой игре она в двух сетах уступила четвёртой сеянной американке Валенсии Хью. Татьяна стала первой юниоркой из Казахстана, которая сыграла в квалификации двух турниров Большого шлема за долгое время.


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    Спорт США Теннис
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