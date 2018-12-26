Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -22 °С
Алматы: -7 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Уругвайское и чилийское мясо смогут попробовать казахстанцы

26 Декабря 2018 13:11 149
Поделиться:
Уругвайское и чилийское мясо смогут попробовать казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства рассказали о планах по завозу скота в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Опасную мясную продукцию выявили в регионах РК
Производство мяса в Казахстане выросло на 8,9% Производство мяса в Казахстане увеличилось на 9,7%

«В настоящее время завезено 14 тыс голов, порядка 3,8 тыс голов сейчас находятся в пути. В основном завозится из Российской Федерации, в небольшом количестве мы завозили из Европы, Украины, и более 10 тыс голов завезли из Америки. В целом, рынки поставок живого скота будут расширены со следующего года. Сейчас мы предусматриваем согласование логистических путей для поставки скота из Австралии, также предусматриваются страны Латинской Америки - Уругвай и Чили», - сказал директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов на брифинге в «Қазмедиа орталығы».

При этом он подчеркнул, что эти страны соответствуют всем ветеринарным требованиям.

«То есть завоз скота будет осуществляться именно из стран с благополучной ветеринарной обстановкой. Сейчас в министерстве утвержден график. Объемы, которые в этом году не были довезены, будут довезены до конца марта следующего года», - добавил он.

Он также отметил, что программа по завозу скота из ближнего и дальнего зарубежья начата со второго полугодия.

«Финансирование в полном объеме было предусмотрено, в текущем году мы профинансировали приобретение 51 тыс голов КРС, что выше плана. Фермеры сейчас активно подают заявки, и мы даже из бюджета следующего года начинаем их финансировать», - сказал Е. Ахметов. 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив