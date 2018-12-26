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Уругвайское и чилийское мясо смогут попробовать казахстанцы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства рассказали о планах по завозу скота в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время завезено 14 тыс голов, порядка 3,8 тыс голов сейчас находятся в пути. В основном завозится из Российской Федерации, в небольшом количестве мы завозили из Европы, Украины, и более 10 тыс голов завезли из Америки. В целом, рынки поставок живого скота будут расширены со следующего года. Сейчас мы предусматриваем согласование логистических путей для поставки скота из Австралии, также предусматриваются страны Латинской Америки - Уругвай и Чили», - сказал директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов на брифинге в «Қазмедиа орталығы».
При этом он подчеркнул, что эти страны соответствуют всем ветеринарным требованиям.
«То есть завоз скота будет осуществляться именно из стран с благополучной ветеринарной обстановкой. Сейчас в министерстве утвержден график. Объемы, которые в этом году не были довезены, будут довезены до конца марта следующего года», - добавил он.
Он также отметил, что программа по завозу скота из ближнего и дальнего зарубежья начата со второго полугодия.
«Финансирование в полном объеме было предусмотрено, в текущем году мы профинансировали приобретение 51 тыс голов КРС, что выше плана. Фермеры сейчас активно подают заявки, и мы даже из бюджета следующего года начинаем их финансировать», - сказал Е. Ахметов.
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