Уроженец Казахстана вернется на ринг в Нью-Йорке в андеркарте Девон-Берто

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уроженец казахстанского села Мартук Актюбинской области, выступающий под флагом России Сергей Липинец вернется на ринг 4 августа, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на эксперта ESPN Дэна Рафаэля.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Сергей Липинец (13-1, 10 нокаутов), 29-летний уроженец Казахстана из Лос-Анджелеса - вернется на ринг 4 августа в андеркарте Александер Девон - Андре Берто, который состоится в Юниондейле, Нью-Йорк на многофункциональном комплексе Nassau Coliseum.

Липинец, в феврале решением судей потерявший свой пояс в полусреднем весе в поединке с Майки Гарсия, продвигается к полусреднему весу и в 10-раундовом открытии телетрансляции Fox встретится с 29-летним эквадорцем Эриком Боном (20-5, 8 нокаутов).

Трансляция также будет включать в себя ранее объявленный бой в суперсреднем весе между бывшим средневесом Питером Куиллином и Джей Леон Лав.