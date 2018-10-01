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Уроженец Казахстана стал гендиректором компании Total в Тунисе
4 Октября 2018 11:01 313
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральным директором французской нефтегазовой компании Total в Тунисе стал уроженец Казахстана Мансур Жакупов, передает «Хабар 24».
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Впервые за 69 лет во главе тунисского подразделения встал не француз. Ранее наш соотечественник занимал высокие должности в компании «Тоталь» и в других странах, в том числе Габоне, Нигерии, Катаре и Анголе. Отметим, эта французская нефтегазовая компания четвёртая по объёму добычи в мире после «Роял Датч Шэлл», «Бритиш Петролиум» и «ЭксонМобил». Штаб-квартира «Тоталь» расположена в Париже.
Ключевые слова: Нефть,
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