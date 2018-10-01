Уроженец Казахстана стал гендиректором компании Total в Тунисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральным директором французской нефтегазовой компании Total в Тунисе стал уроженец Казахстана Мансур Жакупов, передает «Хабар 24».

Впервые за 69 лет во главе тунисского подразделения встал не француз. Ранее наш соотечественник занимал высокие должности в компании «Тоталь» и в других странах, в том числе Габоне, Нигерии, Катаре и Анголе. Отметим, эта французская нефтегазовая компания четвёртая по объёму добычи в мире после «Роял Датч Шэлл», «Бритиш Петролиум» и «ЭксонМобил». Штаб-квартира «Тоталь» расположена в Париже.