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    Уроженец Казахстана полетит в космос спустя 10 лет подготовки

    8 Сентября 2022, 16:09

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме идет подготовка к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-22» с экипажем 68-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-68), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, на второй день прибытия на Байконур основной и дублирующий экипажи МКС-68 приняли участие в традиционной церемонии поднятия флагов стран-участниц предстоящего старта.

    7 сентября 2022 года члены основного экипажа - российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио, а также их дублеры - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара провели первую «примерку» на космодроме. Это означает, что они примерили спасательные скафандры «Сокол-КВ2» и протестировали их на герметичность.

    Далее космонавты и астронавты осмотрели корабль «Союз МС-22», на котором им предстоит лететь: проверили его служебное оборудование, изучили программу полета, ознакомились с бортовой документацией и доставляемыми на МКС грузами, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

    Командиру основного экипажа Сергею Прокопьеву 47 лет, для него это будет второй космический старт. Первый свой 196 суточный космический полет совершил в июне 2018 года, выполнив два выхода в открытый космос.

    Бортинженер №1 корабля, 39-летний Дмитрий Петелин - уроженец Казахстана, родился в городе Костанае, там же окончил технико-экономический лицей, после которого учился на аэрокосмическом факультете Южно-Уральского государственного университета, став инженером самолето- и вертолетостроения.

    В отряде космонавтов с 2012 года, и предстоящий старт будет для Дмитрия Петелина первым в его карьере космонавта.

    Третьему члену экипажа – американскому астронавту Фрэнку Рубио 46 лет, он военный врач хирург, полковник-лейтенант армии США. Опыта космических полетов не имеет. Ф. Рубио был включен бортинженером-2 в состав экипажа транспортного космического корабля «Союз МС-22» на основе договоренностей между Роскосмосом и НАСА о перекрестных полетах на МКС.

    Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-22», названного в честь основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, назначен на 21 сентября 2022 года с 31-й площадки космодрома Байконур.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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