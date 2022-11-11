Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Уроженец Аркалыка ищет оставившую его в детдоме мать

    11 Ноября 2022, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В программе «Ел» телеканала «Jibek Joly» 31-летний Ермек Садыков объявил о том, что ищет свою мать, оставившую его в детском доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 1992 году жители Аркалыка Карлыга и Нурлан Садыковы взяли на воспитание сразу 10 детей. Из 10 детей, когда они выросли, 9 нашли своих родных матерей. Самый младший Ермек в течение 15 лет продолжает поиск. Поскольку поиск не дал результатов, он обратился за помощью к телеканалу «Jibek Joly».

    «Ермек родился в 1990 году в роддоме города Аркалыка. Моя старшая сестра с супругом после двоих сыновей хотели девочку и решили взять из детского дома двух девочек. Тогда в детдоме находились 6 девочек и 4 мальчика. Некоторые из них были постарше, были и в возрасте 5-6 месяцев. Заведующий предложил забрать всех детей. Вот, так моя сестра с супругом вырастили 12 детей, помогли им найти свое место в жизни», – рассказал участвовавший в программе Канат Естек.

    Дети ходили в один детский сад и учились в одной школе, а после достижения 18 лет нашли своих матерей и обещали встречаться друг с другом.

    «Если встречусь с матерью, то хотел бы многое узнать. Понимаю, что 90-е годы были трудным временем, наверное, у нее не было другого выхода. Я хочу только поблагодарить свою мать за то, что благополучно родила меня, подарила мне жизнь. У меня нет никакой обиды, наоборот, хочу оказать ей помощь. Хотелось бы знать, как она живет», – сказал Ермек Садыков.

    В ходе журналистского расследования в архивных документах были найдены имена Айгуль Бекболатова и Мурат Бекболатов. В этой программе сообщили, что у названных людей не обнаружено родства по анализам ДНК.

    Посмотреть полную версию ток-шоу «Ел» можно на официальной странице телеканала.

    Кадр из видео youtube.com/c/QazaqTVchannel

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Костанайская область Общество JIBEK JOLY
    Новости по теме
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров