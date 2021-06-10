Уроженец Алматинской области преодолел 3000 км на велосипеде

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ -В честь 30-летия Независимости уроженец Алматинской области преодолел 3000 км на велосипеде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Алматинской области.

«В рамках общенационального проекта «Поколение Независимости», проводимого в честь 30-летия Независимости, уроженец Алматинской области Алмат Балтабеков провел велотур от столицы до Талдыкоргана. Охватив 7 областей, велогонщик преодолел 3 тысячи километров за 34 дня», - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Талдыкорганцы с теплотой и почетом встретили земляка, который в рамках велотура объехал города и населенные пункты страны, среди которых Нур-Султан, Коргалжын, Улытау, Кызылорда, Туркестан, Шымкент, Жетысай, Тараз, Алматы и Талдыкорган. От въезда в город до парка «Жастар» его на велосипедах сопровождали родные, близкие, друзья и другие велогонщики.

Как рассказал Алмат Балтабеков, ранее он увлекался путешествиями автостопом, а потом пришла идея совершить такой патриотический велотур с целью развития внутреннего туризма и поддержки спорта.

«Когда я объезжал регионы нашей страны, я старался общаться с местным населением, осматривать природные достопримечательности, видел достижения нашей страны за 30 лет Независимости. Делился впечатлениями на своей странице в социальной сети. Меня восхитило и вдохновило гостеприимство нашего казахстанского народа. Где бы я ни был, меня всюду встречали с теплотой и радушием. Приглашали к себе домой абсолютно незнакомые люди и относились как к самому почетному гостю», - отметил А. Балтабеков, вручив от имени молодежи столицы символическую статуэтку молодежи Алматинской области и поблагодарив областное управление по вопросам молодежной политики за поддержку.

По данным управления по вопросам молодежной политики Алматинской области, основная цель велотура - пропаганда здорового образа жизни, развитие спорта и внутреннего туризма. Поддержка таких патриотических акций в рамках главной юбилейной даты - важный вклад в воспитание подрастающего поколения.

Алмат Балтабеков окончил Жетысуский университет им. И. Жансугурова по специальности «Психология», студенческую практику проходил в Центре обслуживания молодежи в г. Талдыкоргане, а сейчас работает в Центре психического здоровья в г. Нур-Султан.