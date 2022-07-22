Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Урожайность сахарной свеклы выше обычного ожидается в трех областях РК – Казгидромет

    22 Июля 2022, 21:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет выпустил прогноз урожайности сахарной свеклы и кукурузы на 2022 год, передает МИА «Казинформ».

    Это пока тестовые прогнозы. Прогностическую модель для этих культур адаптировали в 2020 году, и она проходит производственные испытания.

    Согласно полученным расчетам и с учетом сложившейся и ожидаемой агрометеорологической обстановки, урожайность кукурузы в этом сезоне ожидается в Алматинской, Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской областях в основном выше среднемноголетних значений.

    Урожайность сахарной свеклы в Алматинской, Жетысуской и Жамбылской областях ожидается повсеместно выше многолетних значений.

    Прогноз разработан при условии, что растения на полях получают вегетационную поливную норму воды. Однако, если нормы и сроки вегетационных поливов овощных культур не соблюдаются, то возможен недобор урожая по сравнению с прогнозным.

    Все прогнозы регулярно предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК.


    Фото: пресс-служба Минсельхоза РК


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Сельское хозяйство Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Поголовье племенного скота растет в Карагандинской области
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая