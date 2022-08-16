Урожайность лука в Жамбылской области – до 70 тонн с гектара

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Три четверти казахстанского репчатого лука выращивают в Жамбылской области. Регион на протяжении многих лет остается лидером по производству лука в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории нынешней Жамбылской области лук репчатый является древней сельскохозяйственной культурой. Лук здесь возделывают сотни лет, о чем свидетельствуют исторические хроники и записки путешественников. Репчатый лук традиционно является одной из популярных сельхозкультур у фермеров близлежащих к областному центру Жамбылского и Байзакского районов.

По информации региональной службы коммуникаций, крестьяне Жамбылского района одними из первых приступили к уборке лука. В этом году в Жамбылском районе этой культурой засеяно 5 585 га, из них 30 га – раннеспелого сорта. Аграрии, выращивающие этот сорт лука, уже получают до 70 тонн урожая с га.

Сельхозпроизводитель Даурен Абдешов из села Шайкорык под новый сорт лука отвел четыре га земли.

«Лук - влаголюбивая культура. Поэтому его сажают ранней весной. Обычный сорт дает урожай через 120 дней, а мы высадили такие высокопродуктивные семена, как «Спэниш медальон», «Универса», «Манас», «Месс», «Қаратал», «Берекет». И сейчас получаем 70 тонн с га. Еще плюсы – такой лук вызревает за 90 дней и не требует много воды», - делится фермер.

Из-за проблемы поливной воды в жамбылском регионе и для снижения технических потерь влаги ежегодно активизируются работы по бетонированию водных каналов, модернизации аварийных водохранилищ, рациональному использованию подземных вод.

Водосберегающие технологии в Жамбылской области применяются на 17 тыс. га, занятых луком. Одним из лидеров по внедрению капельного орошения является крестьянское хозяйство «Акколь» в Айшабибинском сельском округе Жамбылского района. Здесь водосберегающие технологии применяются на 45 га, хозяйство получает хороший урожай. Благодаря системе капельного орошения вместе с водой на поля поступают и удобрения, в итоге - растет урожайность.

По данным облсельхозуправления, в 2021 году этой культурой было засеяно 24,5 тыс. га. В хозяйствах Жамбылской области в минувшем году собрали более 1 млн тонн лука. За последние пять лет посевные площади под лук увеличились на 10 тыс. га. В лидерах по возделыванию этой культуры – Жамбылский, Шуский, Кордайский и Байзакский районы.

До сих пор на землях Жамбылской области выращивают лук, отличающийся высокими вкусовыми качествами. В советские времена напоенный южным знойным солнцем жамбылский лук отправляли вагонами во все города Советского Союза, во многие зарубежные страны.

Жамбылский лук сегодня экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья – Россия и другие страны СНГ, Ирак, Австралия, Сербия, Турция, Пакистан, Польша. Объемы поставок доходят до более полумиллиона тонн лука. В Казахстане Жамбылская область ежегодно обеспечивает 75 % урожая отечественного репчатого лука. Эта сельскохозяйственная культура становится брендом жамбылского региона.



