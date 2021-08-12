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    Урожай зерновых на 20% ниже, чем в 2020 году – и.о. министра Ербол Карашукеев

    12 Августа 2021, 20:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Урожай зерновых будет на 20% ниже, чем в 2020 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы знаем, что в этом году у нас в ряде зерносеющих регионов тоже очень сложная обстановка была. Сейчас Министерство сельского хозяйства, совместно с экспертами своих подведомственных компаний, которые специализируются на этом прогнозе, ведет расчеты. Думаю, что через неделю-полторы, когда мы соберем все данные от местных исполнительных органов – мой заместитель съездил на прошлой неделе, все регионы посмотрел, – мы сможем дать более точный прогноз. Пока, мы примерно предполагаем, что это будет ниже уровня прошлого года», – сказал Е. Карашукеев.

    По его мнению, урожай зерновых в текущем году будет ниже урожая 2020 года на 20%.

    Напомним, в 2020 году площадь зерновых (включая рис) и бобовых культур составила 15 878,4 тыс. гектаров. Валовой сбор зерновых (включая рис) и бобовых культур в весе после доработки увеличился по сравнению с 2019 годом на 15,1% и составил 20 065,3 тыс. тонн.

    По сравнению с уровнем 2019 года урожайность зерновых (включая рис) и бобовых культур в весе после доработки увеличилась на 12,3% и составила 12,8 ц/га.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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