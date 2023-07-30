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    Урожай собирают в области Жетысу

    30 Июля 2023, 22:40

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Уборочная кампания идет полным ходом в Аксуском, Алакольском, Ескельдинском, Каратальском, Кербулакском, Коксуском, Сарканском районах и городе Талдыкорганк области Жетысу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Жетысу.

    По данным областного управления сельского хозяйства, на сегодня убрано 46,3 тысячи га колосово-зерновых культур, обмолочено 85,7 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 18,5 центнера с гектара.

    «На уборочные работы по области выделено 7924 тонны дизельного топлива. Оператор определен, региональный оператор заключил контракт с ресурсодержателем. В резерве оператора имеется 500 тонн дизельного топлива. Заключаются договоры с аграгриями на поставку жидкого топлива», - говорится в сообщении управления.

    В целом по области площадь зерновых культур составляет 325,2 тысячи га, из них 267,2 тысячи га - колосово-зерновые.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Урожай Сельское хозяйство Жетысуская область
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