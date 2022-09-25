Урожай планируют собрать с более 900 тысяч гектаров в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области планируется собрать урожай с 920 тыс. га полей. В регионе также готовят корма для домашнего скота на зиму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году уборочная площадь зерновых культур, с учетом списанных 11 тыс. га и потрава сайгаками в Нуринском районе, составит 920 тыс. гектаров, в том числе пшеницы - 752 тыс. га, ячменя - 145 тыс. га, овса - 17 тыс. гектаров и смеси колосовых - 6,0 тыс. га. Кроме этого, сельхозтоваропроизводителям области предстоит провести уборку масличных культур на площади 58,4 тыс. га, картофеля - 11 507 га и овощей - 1 436 га. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель начальника управления сельского хозяйства Карагандинской области Сырым Бошпанов.

По предварительному зернофуражному балансу, представленному районами, при средней урожайности 8,6 ц/га валовой сбор зерна ожидается в объеме 795,0 тыс. тонн, в том числе планируют собрать 660 тыс. тонн пшеницы. Ожидаемые ресурсы зерна позволят обеспечить сельхозформирования семенами. На данный момент потребность в семенах зерновых культур составляет 106,5 тыс. тонн, картофеля – 35,2 тыс. тонн.

В сельхозформированиях валовой сбор картофеля составит при средней урожайности 246 ц/га около 283,1 тыс. тонн и овощей на уровне прошлого года, то есть при урожайности 378,4 ц/га примерно 57,1 тыс. тонн.

По словам Сырыма Бошпанова, в хозяйствах области задействовано 2 060 зерноуборочных комбайнов, из них 48 единиц были приобретены в текущем году. Также свыше 3 тыс. единиц техники участвуют в вывозке зерна из-под комбайнов и на мехтоках. Что касается емкостей для хранения необходимого объема зерна, то в области их достаточно.

«Имеются три лицензированных хлебоприемных предприятия на 109,0 тыс. тонн, три нелицензированных хлебоприемных предприятия на 82,6 тыс. тонн, а также 544 зернохранилища в хозяйствах общей емкостью 835,1 тыс. тонн. Всего емкость на 1 026,7 тыс. тонн. Материально-техническая база ХПП к приему зерна нового урожая подготовлена. Что касается хранения овощей и картофеля, то в области функционируют 134 овоще-картофелехранилища общим объемом 285,7 тыс. тонн, что достаточно для закладки и хранения плодоовощной продукции в требуемых для области объемах.

В целях обеспечения длительного хранения плодоовощной продукции проводится работа по формированию инфраструктуры хранения. Например, в прошлом году было построено овощехранилище на 3 тыс. тонн. В текущем году построено 3 картофелехранилища на 12,6 тыс. тонн», - сообщил заместитель начальника управления сельского хозяйства Карагандинской области.

В настоящее время СПК «Сарыарка» проводит работу с местными сельхоз товаропроизводителями по контрактации плодоовощной продукции урожая текущего года в общем объеме 7800 тонн, в том числе: 6180 тонн картофеля, 780 тонн моркови и 840 тонн капусты. При этом продукция будет храниться на складах самих сельхозтоваропроизводителей. Этих объемов достаточно для сдерживания роста цен в период межсезонья.

Запас дизельного топлива. Стоит ли карагандинским фермерам волноваться?

В текущем году потребность области в дизельном топливе для проведения осенне-полевых работ, составляет 20,7 тыс. тонн, в том числе в июле – 4 000 тонн, в августе – 8 000 тонн, в сентябре – 7 000 тонн, в октябре – 1 700 тонн. Дизельное топливо выделяется районам согласно посевным площадям сельхозтоваропроизводителей по технологической карте и в разрезе хозяйств, сообщил Сырым Бошпанов.

Оператор ТОО «Retail trade oil» удешевленное дизельное топливо для сельхозтоваропроизводителей области отпускает по цене 210 тенге за литр. Отгрузка дизельного топлива проводится согласно графику. Вопросов по обеспечению сельскохозяйственников удешевленным дизельным топливом не имеется.

Как отметил в беседе представитель управления сельского хозяйства Карагандинской области, за последние годы сельхозтоваропроизводителями области активно проводится работа по обновлению парка сельскохозяйственной техники.

За 7 месяцев текущего года было приобретено 637 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 11,3 млрд тенге, до конца года планируется приобретение 1258 единиц сельхозтехники, в том числе через АО «Казагрофинанс» - 134 единицы на сумму 2,1 млрд тенге, самостоятельно агроформированиями - 474 единицы на сумму 8,4 млрд тенге и через другие лизинговые компании - 29 единиц на сумму 0,8 млрд тенге.

Лидерами по обновлению парка являются сельхозтоваропроизводители Нуринского (178 единиц на сумму 2,7 млрд тенге), Осакаровского (133 единиц на сумму 5,6 млрд тенге), Шетского (107 единиц на сумму 0,6 млрд тенге), Бухар-Жырауского (57 единиц на сумму 1,1 млрд тенге) районов.

Увеличение количества приобретаемой сельхозтехники осуществляется благодаря оказываемой господдержке сельхозтоваропроизводителей. На сегодня в рамках «Правил субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях» возмещается 25%, сообщил Сырым Бошпанов.

Также, при приобретений сельскохозяйственной техники в кредит, по программе «субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования» субсидируется 10% ставки вознаграждения.