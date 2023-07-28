Урожай кукурузы выше среднего планируют получить аграрии Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Уборочная кампания в разгаре в зерносеющих хозяйствах Жамбылского района. В Жамбылском районе предстоит убрать 4,5 тыс гектаров озимой пшеницы и 13,3 тыс гектаров ячменя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата Жамбылского района, общая посевная площадь в Жамбылском районе составляет 59,9 тыс га, из них орошаемые земли - 31,3 тыс га. На 8,2 тыс га внедрены водосберегающие технологии.

«В этом году зерновыми культурами на полях района засеяно около 20 тысяч гектаров. На сегодняшний день намолочено порядка 18 тыс. тонн зерна. Кукурузой на зерно в районе засеяно 2 тыс гектаров. От ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» кооперативы получают элитные семена кукурузы, так что ожидаем хороший урожай в этом году», - рассказал заместитель акима Жамбылского района Ербол Жиенкулов.

По прогнозам РГП «Казгидромет», во всех кукурузосеющих областях Казахстана урожайность кукурузы на зерно ожидается выше среднемноголетних значений. В Жамбылской области урожайность прогнозируется в основном выше среднемноголетних значений – до 71,5 центнера с гектара.

В крестьянском хозяйстве «Н. Шегебаев» в селе Шайкорык Жамбылского района на девяти гектарах выращивают кукурузу сорта «Пионер». Крестьяне планируют получить не менее пяти тонн кукурузы с одного гектара.

В селе Тастобе Колькайнарского сельского округа Жамбылского района раскинулись обширные свекловичные, кукурузные, ячменные поля производственного кооператива «Қызыл-Дихан қожалығы».

«В этом селе сахарной свеклой засеяно 160 гектаров, яровым ячменем – 300 гектаров, кукурузой – 50 гектаров. Крестьяне активно внедряют водосберегающие технологии, проводят работу по бурению и исследованию скважин», - отметил спикер, подчеркнув, что для развития сельского хозяйства проводится масштабная работа, со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка аграрного сектора.

По информации облуправления сельского хозяйства, в этом году под зерновые колосовые культуры фермеры Жамбылской области отвели 379 тыс гектаров, в том числе под озимую пшеницу 162,7 тыс гектаров, под ячмень –216,3 тыс. В уборочных работах задействовано более 800 единиц сельхозтехники.

Под сельхозкультуры в этом году в целом отведено 770,7 тыс га, что на 14,7 тыс больше, чем в 2022 году. Под овощебахчевые культуры отведено 61,7 тыс гектаров, под сахарную свеклу – 10,4 тыс, под картофель – 11,8 тыс. На 216,7 тыс гектаров посеяли кормовые культуры. На сельхозработы в этом году выделено 15,5 тыс тонн дизельного топлива.