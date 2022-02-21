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    Урожай бананов собрали в ботаническом саду в Петропавловске

    21 Февраля 2022, 13:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ботаническом саду Петропавловска можно приобрести бананы местного производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В североказахстанской оранжерее вырастили урожай королевских бананов. В этом году заплодоносили четыре растения. В ботаническом саду говорят, что это рекорд. Урожай решили продать и все вырученные средства потратить на корм животным и птицам, которые здесь содержатся.

    «Все думают, что плоды банана растут на пальме, но это не так. Это трава с ложными побегами и стволом. Выращенные в нашем саду бананы очень ароматные, по цвету яркие и слаще магазинных. Они ведь созревают на самой траве, как говорят, на кусту. Выбрасывается мощный цветонос, и плоды находятся в нём, пока не созреют. Привозные бананы срезают из цветоноса в зелёном виде. Они дозревают по пути к потребителю», - рассказал руководитель ботанического сада Артур Рязапов.

    С момента появления побега до выбрасывания цветоноса проходит 14 месяцев. После плодоношения вся надземная огромная часть растения погибнет. Ложный ствол срежут и отдадут на корм морским свинкам.

    Затем от корня начинают расти новые побеги. Иногда плоды появляются и не дозревают. Все зависит от климатических условий в оранжерее.

    К слову, банан появился в ботаническом саду на севере Петропавловска в 1988-м году. Его привез хранитель сада Равиль Рязапов из Вьетнама.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Урожай Общество
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