Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Урожай 2022: в Казахстане убрано порядка 86% площади зерновых

    20 Сентября 2022, 17:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. По данным акиматов убрано 13,9 млн га зерновых и зернобобовых культур или 86,3 %, при средней урожайности 12,5 ц/га намолочено 17,3 млн тонн зерна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Что касается других сельхозкультур, то валовой сбор маслосемян составил 363 тыс. тонн, собрано 3,6 млн тонн овощей и 2,1 млн тонн картофеля. Работы продолжаются.

    В Казахстане функционируют 189 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей емкостью хранения 12,8 млн тонн. Проводится плановая работа по их подготовке к приему нового урожая. Кроме того, у сельхозтоваропроизводителей имеются собственные емкости хранения рассчитанные на 16,6 млн тонн зерна. С учетом прогнозируемого урожая указанных объемов будет достаточно для хранения зерна.
    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Светоотражающей аэрозолью планируется маркировать сельхозживотных в Казахстане
    Глава государства поздравил фермеров Казахстана с итогами уборки урожая
    Устойчивый к засухе новый сорт пшеницы представили в Астане
    Комплексный план по обеспечению отечественными семенами разработают в РК
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров