Урожай 2022: в Казахстане убрано порядка 86% площади зерновых

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. По данным акиматов убрано 13,9 млн га зерновых и зернобобовых культур или 86,3 %, при средней урожайности 12,5 ц/га намолочено 17,3 млн тонн зерна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Что касается других сельхозкультур, то валовой сбор маслосемян составил 363 тыс. тонн, собрано 3,6 млн тонн овощей и 2,1 млн тонн картофеля. Работы продолжаются.

В Казахстане функционируют 189 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей емкостью хранения 12,8 млн тонн. Проводится плановая работа по их подготовке к приему нового урожая. Кроме того, у сельхозтоваропроизводителей имеются собственные емкости хранения рассчитанные на 16,6 млн тонн зерна. С учетом прогнозируемого урожая указанных объемов будет достаточно для хранения зерна.



