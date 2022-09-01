Урожай 2022: с начала уборочной кампании в РК собрано 6,1 млн га пшеницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала уборочной кампании казахстанские аграрии успели собрать 6,1 млн га зерновых и зернобобовых культур - это больше 38% от плана. При средней урожайности 12,3 ц/га намолочено 7,5 млн тонн зерна, что на 2,5 млн тонн больше прошлогодних показателей. В 2021 году на аналогичную дату было намолочено 5,1 млн тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Росту урожайности в этом году способствовали благоприятные погодные условия, а также своевременное проведение комплекса агротехнических мероприятий во время весеннее-полевых работ и обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки в период вегетации растений, отметили в ведомстве.

С учетом внутреннего потребления прогнозируется получить достаточный объем зерна для того, чтобы обеспечить казахстанский рынок и отгрузить часть пшеницы на экспорт.

Что касается финансирования, в 2022 году бюджетный кредит составил 140 млрд тенге, что выше уровня 2021 года в два раза, в рамках форвардного закупа зерна также увеличено финансирование до 100 млрд тенге, или в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

«В рамках реализации поручения Главы государства был проработан механизм льготного кредитования сельхозтехники за счет средств АО «Жасыл даму». На льготный лизинг направлено около 40 млрд тенге. Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 423,5 тыс. тонн льготного дизтоплива «, - отметили в Минсельхозе.

Вопрос успешного проведения уборочных работ находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства. Для этого в ведомстве работает Оперативный штаб, призванный своевременно решать все возникающие проблемные вопросы.