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    Уровень знаний казахстанских школьников отстает от показателей ОЭСР

    19 Апреля 2023, 10:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов доложил об уровне обеспеченности школьников ученическими местами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Текущие темпы ввода новых школ не успевают за демографическими и миграционными процессами, особенно в крупных городах. Так, дефицит ученических мет составляет 270 тысяч, количество трехсменных школ - 143, аварийных - 52, имеется свыше 300 саманных и деревянных школ», - сказал Алтай Кульгинов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны с участием Главы государства.

    Как отметил вице-премьер, результаты международных исследований показывают, что уровень знаний казахстанских школьников отстают от среднего показателя стран ОЭСР.

    «Все еще существует разрыв качества знаний между городом и селом. По качеству знаний Мангистауская, Атырауская, Кызылординская, Туркестанская и Алматинская области показывают низкие показатели по сравнению с республиканскими показателями», - добавил А. Кульгинов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Образование школа
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