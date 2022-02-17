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Уровень журналистики в Казахстане оценил Касым-Жомарт Токаев

17 Февраля 2022 21:10
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Уровень журналистики в Казахстане оценил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал свою оценку уровню журналистики в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Будет неправильным утверждать, что уровень казахстанской журналистики низкий. Напротив, мы видим ее уровень и потенциал. Во время январских событий был информационный вакуум. Этот момент в своих интересах использовали профессионально подготовленные террористы. Мы были вынуждены отключить интернет. Это нормальная мировая практика. Но ведь у нас были и другие источники информации. Боевики сожгли и разрушили здания некоторых теле- и радиоканалов. Но остальные масс-медиа не прерывали свое вещание. Никаких ограничений не было», - сказал Глава Государства в интервью телеканалу «Qazaqstan».

Президент подчеркнул, что касается свободы прессы, то цензуры по закону в стране нет. В Казахстане обеспечивается максимальная свобода информации. Но свобода заключается не в том, чтобы говорить все, что заблагорассудится. В любой демократической стране человек, который распространяет дезинформацию, привлекается к ответственности.

«Я считаю, что каждый журналист должен быть, прежде всего, государственником. В этой связи хотел бы напомнить крылатые слова, принадлежащие Николаю Некрасову: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Каждый из нас должен быть патриотом своей страны. Казахская мудрость гласит: «Айтылған сөз – атылған оқ» («Сказанное слово – выпущенная стрела»). К сожалению, некоторые журналисты распространяют недостоверную информацию и работают против интересов страны. В последнее время появилось много блогеров, занимающих деструктивную позицию. Тем не менее я полагаю, что наши граждане могут отличать правду от лжи. Информационные войны происходят во всем мире. Таковы нынешние реалии. Мы тоже должны к этому адаптироваться», - заключил Касым-Жомарт Токаев.


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Автор:

Анеля Касымова

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