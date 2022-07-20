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    Уровень защищенности организма от инфекции со временем снижается - санврач

    20 Июля 2022, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова призвала граждан вакцинироваться от КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У привитых, как и у переболевших коронавирусом, со временем уровень защищенности организма от инфекции снижается, вследствие чего человек снова становится восприимчив к инфицированию. Рекомендуется получение ревакцинации против КВИ через 6 месяцев после получения первичного курса вакцинации», - сказала Сархат Бейсенова.

    Она также напомнила, в каких случаях люди должны переводиться на дистанционный формат работы.

    «Если у вас положительный ПЦР-тест или вы близко контактировали с больными, то согласно решению межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ должны перевестись на дистанционную форму работы. По этой причине прошу население проявить сознательность и самодисциплину», - подчеркнула Сархат Бейсенова.


    Фото: www.gov.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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