Уровень защищенности организма от инфекции со временем снижается - санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова призвала граждан вакцинироваться от КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У привитых, как и у переболевших коронавирусом, со временем уровень защищенности организма от инфекции снижается, вследствие чего человек снова становится восприимчив к инфицированию. Рекомендуется получение ревакцинации против КВИ через 6 месяцев после получения первичного курса вакцинации», - сказала Сархат Бейсенова.

Она также напомнила, в каких случаях люди должны переводиться на дистанционный формат работы.

«Если у вас положительный ПЦР-тест или вы близко контактировали с больными, то согласно решению межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ должны перевестись на дистанционную форму работы. По этой причине прошу население проявить сознательность и самодисциплину», - подчеркнула Сархат Бейсенова.





Фото: www.gov.kz



