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    Уровень защищенности 158 населенных пунктов от паводков повысило МЧС РК

    22 Февраля 2022, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин рассказал о реализации поручений Правительства касательно повышения уровня защищенности населенных пунктов от паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2017 году по поручению Правительства разработана Дорожная карта по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы, в рамках которой реализовано 402 мероприятия на сумму 41,9 млрд тенге. В целях дальнейшей реализации поручения разработана Дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

    По его словам, в 2021 году завершена реализация 37 мероприятий. На их реализацию было затрачено более 2 миллиардов тенге.

    «В рамках программ развития территорий и областных планов работ по подготовке к паводковому периоду 2022 года за счет республиканского и местных бюджетов акиматами совместно с территориальными подразделениями министерства реализовано 148 мероприятий, предусматривающих защиту паводкоопасных населенных пунктов. Это позволило в прошлом году повысить уровень защищенности 158 населенных пунктов», – заключил министр.

    Напомним, угроза подтопления сохраняется для 285 населенных пунктов Казахстана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Безопасность Паводок МЧС ДЧС Дорожная карта
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