Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В административном центре Восточно-Казахстанской области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в сезон 2022-2023 г. стабильная. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщила руководитель отдела эпидемиологического контроля управления санитарно-эпидемиологического контроля Арай Айдаркызы, передает МИА «Казинформ».

«Уровень заболеваемости ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом эпидсезона 2021-2022 гг., выше на 1,2 раза. От общего числа заболевших 52,1% приходится на детей до 14 лет. Циркуляция вирусов гриппа отмечается с октября. Всего зарегистрировано лабораторно подтвержденных 4 случаев гриппа. Летальных случаев на территории города не зарегистрировано. УСЭК осуществляется еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ, количеством госпитализированных, лабораторным исследованием больных для определения циркуляции вируса гриппа. Управлением здравоохранения ВКО проводится работа по обеспеченности медицинских организаций противовирусными и другими симптоматическими препаратами», - проинформировала Арай Айдаркызы.

Кроме того, спикер добавила, что в связи с наступлением сезона заболеваемости, в течение октября–ноября месяцев проводится массовая иммунизация населения против гриппа.

«Существуют категории людей, которым вакцинацию нужно провести, в первую очередь, это люди старше 60 лет, больные хроническими, соматическими заболеваниями, часто болеющие ОРВИ. Вакцинацию можно проводить детям, начиная с шестимесячного возраста, беременным во 2-3м триместре беременности и взрослым без медицинских противопоказаний», - сообщила Арай Айдаркызы.

В завершение брифинга руководитель отдела эпидемиологического контроля сказала, что за счет средств местного бюджета в 2022г. приобретено 41 500 доз вакцины против гриппа «Гриппол плюс».

«Лица, не входящие в группу риска, могут получить прививку на платной основе в Амбулаторном центре, пр. Абая 18, тел. 75-42-36. В платных прививочных кабинетах в наличии имеется вакцина «Инфлювак», - заявила спикер.