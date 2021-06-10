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    Уровень заболеваемости КВИ за неделю снизился на 30% - Аскар Мамин

    10 Июня 2021, 09:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшилась. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правиительства, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшилась. Уровень заболеваемости идет на спад, за неделю снизился на 30%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Глава Кабмина отметил, что в целом уже 10 регионов, то есть большинство, находятся в «зеленой зоне», 6 регионов - в «желтой зоне».

    «Вакцинация населения и противоэпидемические меры дают результаты. Казахстан вошел в «зеленую зону». На сегодня вакцинировано более 2,4 млн. человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 1,3 млн человек», - добавил Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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