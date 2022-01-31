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    Уровень заболеваемости коронавирусом снизился в Алматинской области

    31 Января 2022, 14:43

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Темп прироста коронавирусной инфекции по Алматинской области при сравнении последних двух недель снизился с 0,7% до 0,6%. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДСЭК области, на 31 января 2022 года в Алматинской области зарегистрировано 65 408 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 49 639 случая.

    «Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составил - 3000,5. Темп прироста КВИ по области при сравнении последних двух недель снизился с 0,7% до 0,6%. За последние сутки зарегистрировано 305 случаев КВИ, темп прироста - 0,5%, из них 257 симптомных и 48 бессимптомных случаев. Из 305 случаев КВИ дети до 14 лет 96, 37 случаев среди школьников, 3 случая среди студентов и 3 случая среди учителей», - сообщили в ведомстве.

    На 31 января количество получивших первую дозу вакцины достигло 934 920 человек, что составляет 78%, второй компонент получили 863 612 граждан, или 72% от подлежащего иммунизации взрослого населения.

    В области ведутся работы по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин. Количество вакцинированного населения составляет 75 854 человек, в том числе 61 583 подростков, 3301 беременных и 10 970 женщин в период лактации.

    Кроме этого, в регионе 143 593 человек прошли курс ревакцинации.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Минздрав РК Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК Вакцинация
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