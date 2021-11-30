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Уровень заболеваемости коронавирусом снизился в Алматинской области

30 Ноября 2021 10:40
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Уровень заболеваемости коронавирусом снизился в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 27 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным департамента эпидемиологического контроля региона, по состоянию на 30 ноября в области зарегистрировано 57 290 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 42 810.

«Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составил 2680,4. За последние сутки зарегистрировано 27 случаев КВИ, темп прироста - 0,05%», - уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, в регионе на 30 ноября первым компонентом вакцины привито 855 731 (71%) человек, второй компонент получили 785 201 (65%) жителей.

Первый компонент вакцины «Комирнати» получили 2328 подростков, из них 337 (12-13 лет), 630 (14-15 лет), 1361 (16-17 лет). Также есть 444 человека из взрослого контингента, это 382 женщины в период лактации и 62 беременные женщины», - добавили в ДСЭК.

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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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