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      Северо-Казахстанская область

    Уровень воды снижается на реках СКО

    20 Апреля 2023, 09:58

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наблюдается стабильное снижение уровня воды на малых реках и на некоторых гидропостах на реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», за минувшие сутки на реках Бабыкбурлык, Камысакты, Муккыр, Шарык и Шагалалы снижение составило от 2 до 7 см. На Акканбурлыке у села Возвышенки спад за сутки – 32 см, у села Ковыльное – незначительный подъем, на 4 см. На реке Иманбурлык и озере Большой Тарангул уровень воды не изменился.

    На реке Есиль подъем на 9 см отмечается у села Токсан би, на 5 см – у Петропавловска и на 13 см – у села Долматово. На всех остальных гидропостах – стабильное снижение на 7-42 см. У села Покровки Есильского района, где вода вышла в пойму, уровень воды за сутки упал на 19 см, до 948 см. Это ниже критической отметки.

    На Сергеевском водохранилище перелив через гребень плотины составляет 67 см.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Регионы Вода Петропавловск
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