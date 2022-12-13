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    Уровень воды резко поднялся в реке Тургень в Алматинской области из-за шугохода

    13 Декабря 2022, 21:13

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На территории Балтабайского сельского округа Енбекшиказахского района в русле реки Тургень произошло резкое поднятие уровня воды, прошел шугоход, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео схода ледовой массы по реке появилось в сети.

    По данным ДЧС региона, резкое поднятие уровня воды (шугоход) произошло 13 декабря в 16:30. Информация о подтоплениях и разрушениях не поступала. На место происшествия направлены сотрудники ДЧС, ГУ «Казселезащита», местных исполнительных органов

    В акимате Енбекшиказахского района добавили, что после поступления информации о шугоходе руководитель Есикского ПЭО и специалист ОЧС Енбекшиказахского района совместно провели визуальное обследование по руслу реки.

    «По результатам обследования было выявлено, что расход воды в районе автодорожного моста эксплуатационной дороги БАКа им.Кунаева составлял 10 кубометров в секунду, мутность два балла. На момент обследования расход воды снизился до 6 кубометров в секунду, мутность - один балл», - проинформировали в акимате района.

    Шугоход начался в районе стрельбища ВЧ 6654 села Каракемер, выше 3 км от автодорожного моста эксплуатационной дороги БАКа им.Кунаева. Расстояние между автодорогой Алматы-Кокпек-Коктал и стрельбишем ВЧ 6654 села Каракемер составляет 7,5 км.

    Жертв и пострадавших нет, разрушения не выявлены.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Видео МЧС
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