Уровень воды резко поднялся в реке Тургень в Алматинской области из-за шугахода

13 Декабря 2022, 21:13

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На территории Балтабайского сельского округа Енбекшиказахского района в русле реки Тургень произошло резкое поднятие уровня воды, прошел шугаход, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео схода ледовой массы по реке появилось в сети.

По данным ДЧС региона, резкое поднятие уровня воды (шугоход) произошло 13 декабря в 16:30. Информация о подтоплениях и разрушениях не поступала. На место происшествия направлены сотрудники ДЧС, ГУ «Казселезащита», местных исполнительных органов

В акимате Енбекшиказахского района добавили, что после поступления информации о шугоходе руководитель Есикского ПЭО и специалист ОЧС Енбекшиказахского района совместно провели визуальное обследование по руслу реки.

«По результатам обследования было выявлено, что расход воды в районе автодорожного моста эксплуатационной дороги БАКа им.Кунаева составлял 10 кубометров в секунду, мутность два балла. На момент обследования расход воды снизился до 6 кубометров в секунду, мутность - один балл», - проинформировали в акимате района.

Шугоход начался в районе стрельбища ВЧ 6654 села Каракемер, выше 3 км от автодорожного моста эксплуатационной дороги БАКа им.Кунаева. Расстояние между автодорогой Алматы-Кокпек-Коктал и стрельбишем ВЧ 6654 села Каракемер составляет 7,5 км.

Жертв и пострадавших нет, разрушения не выявлены.