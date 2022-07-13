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    Уровень воды поднялся в реке Жайык

    13 Июля 2022, 13:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Река Жайык в прошлом и позапрошлом годах пережила критический момент. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам РК Досбол Бекмагамбетов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Река Жайык в прошлом и позапрошлом годах пережила критический момент из-за маловодного цикла. На сегодняшний день ситуация более-менее в удовлетворительном состоянии», - сказал Досбол Бекмагамбетов, отвечая на вопросы журналистов.

    Спикер также ответил на вопрос касательно включения реки Жайык в перечень водных объектов особого государственного значения.

    «В настоящее время в перечень включены пять водных объектов – это Каспийское море, река Есиль, озеро Балхаш, Зайсан и система озер Алаколь. Для включения реки Жайык в этот список требуется научное обоснование. Данный вопрос в настоящее время мы прорабатываем в рамках программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению бассейна трансграничной реки Жайык на 2021-24 годы. По результатам проведенных работ будет внесено дополнение в перечень», - пояснил Досбол Бекмагамбетов.

    Он также добавил, что в этом году водохозяйственная обстановка на реке Жайык лучше, чем в прошлом году.

    «В Западно-Казахстанской области наблюдается подъем уровня воды на реках. В этом году в паводковый период сток реки по гидропосту Январцево был больше чем на 540 млн куб м., чем в прошлом году. Приток на сегодняшний день составляет порядка 108,1 куба в секунду, что по сравнению с прошлым годом в разы больше. Средний многолетний уровень стока составляет порядка 165 куб. м. в секунду», - уточнил Досбол Бекмагамбетов.

    Фото: dhi-gras.com

    Автор:

    Серик Сабеков

    Западно-Казахстанская область Экология Минэкологии Вода
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