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    Уровень воды поднялся в реке Левый Талгар в Алматинской области

    21 Июля 2023, 22:21

    ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Уровень воды поднялся в реке Левый Талгар в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

    По данным гидропоста «Большая поляна», по реке Талгар из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар 18 куб.м.с. Уровень воды в реке Талгар - 23,5 м.куб.сек. Критический уровень поднятия воды 40 м. куб.сек). Пропускная способность гидротехнического сооружения Плотина Талгар - 70,5 м.куб.сек.

    Вода проходит в транзитном режиме, выставлены дополнительные посты наблюдения, отдыхающие выше гидротехнического сооружения эвакуированы. Ситуация на постоянном контроле местных исполнительных органов, ДЧС области, Казселезащиты.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Происшествия Погода МЧС ДЧС
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