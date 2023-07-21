Уровень воды поднялся в реке Левый Талгар в Алматинской области

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Уровень воды поднялся в реке Левый Талгар в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

По данным гидропоста «Большая поляна», по реке Талгар из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар 18 куб.м.с. Уровень воды в реке Талгар - 23,5 м.куб.сек. Критический уровень поднятия воды 40 м. куб.сек). Пропускная способность гидротехнического сооружения Плотина Талгар - 70,5 м.куб.сек.

Вода проходит в транзитном режиме, выставлены дополнительные посты наблюдения, отдыхающие выше гидротехнического сооружения эвакуированы. Ситуация на постоянном контроле местных исполнительных органов, ДЧС области, Казселезащиты.