Уровень воды в Иртыше резко поднялся в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее поднялся уровень воды на Иртыше, но ситуация не критическая, сообщил на брифинге журналистам аким города Семея Ермак Салимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эти последние два дня начался подъем на реке Иртыш. На данный момент уровень составляет 478 сантиметров. При всем том, что критический для Семея уровень составляет 450 см. Хотя мы проходили уровень 502, и тогда никого не топило. Этот уровень мы благополучно проходили», - пояснил Ермак Салимов.

По словам акима, если 12 января ежечасно вода поднималась на 3 и 5 см, то сейчас всего на один сантиметр. Это означает, что ситуация не критическая, отметил Ермак Салимов. Но несмотря на это решено было привести все службы города к повышенной готовности.

«Это означает, что они круглосуточно дежурят. Прогнозируемые места, где возможны подтопления, нам известны. Это район «Пристани», остров «Бейбітшілік» (бывший Полковничий), поселки Восточный и Мирный. В целом, там находятся 254 дома, и это 760 человек. Все эти люди предупреждены о возможных факторах, которые могут появиться. Мы знаем, где мы их разместим, и на чем мы будем перевозить», - сообщил градоначальник.





Ермак Салимов отметил, что причина повышения уровня воды на Иртыше возник на реке из-за зажора.

«Вмешиваться в этот процесс человеку категорически нельзя. По той динамике, которую я назвал, говорится, что вода нашла свое место и потихоньку уходит, тем самым расширяя все зажорные явления», - пояснил аким города.

В ближайшее время аким вместе с специалистами облетит всю акваторию Иртыша, чтобы оценить ситуацию в целом на реке.

По данным руководства ДЧС ВКО, личный состав переведен на усиленный режим работы. Выставлены 4 поста на острове и поселке Восточный. На месте сотрудники ежечасно проводят мониторинг уровня воды на Иртыше и передают в департамент по ЧС.

«С 5 утра 15 декабря ГЭС расходов не меняла. Идет расходами 620 метров кубических в секунду, без внутрисуточного регулирования. Поэтому никаких изменений режимов по работе ГЭС не было. Мы работаем только по указанию Иртышской бассейновой инспекции. Какие расходы они нам дают, мы их строго соблюдаем», - подытожил технический директор «Шульбинской ГЭС» Иван Долгопятов.

Фото: Инфоцентр г. Семей